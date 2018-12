È scattato questa mattina, mercoledì 19 dicembre, poco prima delle 9, l'allarme al Centro commerciale Panorama di Villorba, in provincia di Treviso, dove una forte esplosione è stata avvertita subito dopo un boato, gettando nel panico i clienti della struttura che pensavano si trattasse di un attentato terroristico. Per fortuna, però, le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno confermato che si trattava dello scoppio di una cisterna piena d'acqua sul tetto dell'edificio, parte dell'impianto di riscaldamento. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura.

"Volevamo rassicurare tutti i clienti che ci stanno scrivendo e chiamando circa quanto sta succedendo al Centro commerciale: poco fa una centrale termica dell’ipermercato è andata in avaria producendo un forte boato – è la nota scritta sulla pagina Facebook dello shopping center -. Fortunatamente si registrano solo danni materiali, ma a scopo precauzionale sono state attivate tutte le procedure di emergenza e sicurezza insieme al personale di pubblica sicurezza intervenuto sul posto. Vi aggiorneremo non appena tutto sarà ripristinato". Confermando che non ci sono pericoli per la popolazione e il territorio, anche l'amministrazione comunale di Villorba, sempre via social network, ha invitato comunque la "cittadinanza a non recarsi in loco, così da non creare intralcio" alle operazioni di messa in sicurezza portate avanti dai vigili del fuoco di Treviso e dai carabinieri.