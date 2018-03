È grave il bilancio di uno spaventoso incendio che ha colpito circa 700 appartamenti disposti in tre edifici nella città di Ho Chi Minh, in Vietnam. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, sono almeno tredici le vittime del rogo e si contano ventisette feriti. Ma tantissime persone sono riuscite fortunatamente a mettersi in salvo. Si parla di almeno mille persone in fuga, mentre altri cento inquilini sono stati salvati dai duecento vigili del fuoco intervenuti sul posto. Molte persone sarebbero riuscite a salvarsi guidando i soccorsi con i cellulari dai balconi. Le fiamme sarebbero partite nelle prime ore di venerdì da un garage sotterraneo: secondo i funzionari dei servizi di soccorso, il fumo si è diffuso perché le porte che separavano il garage dai piani superiori sono state lasciate aperte quando invece avrebbero dovuto essere chiuse.

Il complesso colpito dallʼincendio è composto da 700 appartamenti disposti in tre edifici – Lo spaventoso incendio ha coinvolto più di 700 appartamenti in un complesso condominiale di tre edifici che era stato costruito circa sei anni fa. L'agenzia ufficiale vietnamita ha riferito che i decessi accertati finora sono avvenuti per soffocamento o dopo essersi lanciati dai piani alti. L'ultimo grave episodio simile in Vietnam, forse uno dei peggiori incendi mai registrati nel Paese, risale a diversi anni fa, quando nel 2002 sessanta persone morirono in un rogo che colpì un centro commerciale.