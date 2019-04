Vicenza, torna da scuola e si getta dalla finestra: grave una minorenne

Sarebbe in gravi condizioni una studentessa minorenne che martedì, tornata da scuola, è precipitata dalla finestra al primo piano della casa in cui vive con la famiglia a Vicenza. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa: la studentessa è stata portata in ospedale in codice rosso. Indaga la polizia.