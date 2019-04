Doveva essere un giorno felice da trascorrere tranquillamente in famiglia tra tavola imbandita e allegria ma il pranzo è finito decisamente male per una famiglia vicentina che si era riunita a casa della nonna anziana in occasione della Pasqua. Quello che era sembrato un normale pranzo, infatti, col passare delle ore si è trasformato in un incubo per i commensali e la giornata tranquilla è diventata ad un certo punto decisamente movimentata. Come racconta il Giornale di Vicenza, prima qualcuno, poi tutti, hanno iniziato a sentirsi male di stomaco lamentando vomiti e diarrea. I sintomi sono via via peggiorati tanto da costringerli otto di loro a recarsi al pronto soccorso dove la diagnosi dei medici è stata chiara: intossicazione alimentare.

Sotto accusa così è finito proprio il pranzo di Pasqua che la famiglia aveva consumato nelle ore immediatamente precedenti. In particolare, come riferisce sempre il quotidiano locale, nel mirino dei commensali ci sarebbe una salsa speciale preparata con uova e cipolle rosse preparata dalla badante ucraina dell'anziana familiare. In occasione della Pasqua, infatti, la famiglia della pensionata e quella della badante avevano deciso di trascorre insieme la giornata, pranzando allo stesso tavolo con cibo caratteristico preparato per l'occasione dai due nuclei famigliari. La salsa, preparata dalla donna ucraina seguendo le ricette del suo Paese, era servita a condire la carne che tutti avevano poi mangiato con gusto. Nel pomeriggio però l'amara sorpresa: la stessa cuoca, l’anziana che segue, i parenti di lei e la famiglia dell’ucraina si sono sentiti tutti male. Per fortuna dopo le visite e le prime cure in ospedale è stato accertato che per nessuno di loro ci sono state conseguenze gravi: avranno solo bisogno di qualche giorno di riposo.