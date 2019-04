Una tragedia si è consumata stamattina all’interno della piscina comunale di Thiene, in provincia di Vicenza: un uomo di 52 anni – Paolo Ballardin – sarebbe stato colto improvvisamente da un malore che gli è costato la vita. Inutile ogni tentativo di rianimare l'uomo a bordo vasca. I fatti sono avvenuti oggi 11 aprile verso mezzogiorno all'Aquatic Center del comune veneto: vane le cure prestate per rianimare il 52enne, residente a Zanè, sposato e padre di tre figli.

Non sono ancora note le dinamiche del dramma: i carabinieri intervenuti dalla vicina stazione – dista circa 100 metri dal centro natatorio – non hanno potuto che assistere ai tentativi del personale sanitario del Suem per poi informare il magistrato di turno del decesso. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i militari della vicina compagnia di via Lavarone che hanno atteso da parte del magistrato di turno il nulla osta per la rimozione della salma che sarà sottoposta ad autopsia per chiarire la cause del decesso. Probabile comunque che a causare il decesso possa essere stato un problema cardiocircolatorio.

Immediate le reazioni e i tantissimi messaggi di cordoglio anche su Facebook. Subito un nastro nero in segno di lutto è stato postato sulla pagina del Comitato Genitori delle scuole locali, di cui Paolo Ballardin era stato presidente, tra i promotori di varie attività dedicate ai bambini, tra i quali il figlio più piccolo.