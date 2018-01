Non si sa ancora di chi sia il cadavere della donna trovato fatto a pezzi a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Il suo corpo è stato trovato tagliato in oltre dieci pezzi, in località Gardoni, al confine con la Lombradia. Il cadavere è stato ritrovato da un allevatore della zona sabato sera, intorno alle 18.

La testa è stata comunque ritrovata intatta, ma la sua identificazione non sarà semplice. Anche le sue impronte digitali , che non sarebbero state danneggiate, potranno essere utili per il suo riconoscimento. L'autopsia, di cui si sta occupando l'istituto legale di Verona, dovrà essere condotta su ogni singolo pezzo del cadavere. Gli investigatori hanno stabilito che l'omicidio è avvenuto in un luogo diverso da quello in cui è stato rinvenuto il corpo, perché non si sono trovate tracce ematiche: il corpo, dopo essere stato tagliato, è stato spostato con dei sacchi. Il cadavere è stato sezionato probabilmente con una sega elettrica o a motore, e l'operazione sembra essere stata eseguita con perizia, da una persona che ha una certa abilità con lo strumento. I resti erano stati notati da una donna che aveva notato i sacchetti, in un'area di solito adibita al pascolo dei cavalli. Una donna, che si era accorta dei sacchi, in un primo momento aveva pensato si trattasse di pezzi di un manichino.

Secondo i militari dell’Arma si tratterebbe di una donna tra i 30 e i 40 anni di carnagione chiara, capelli castani e indossava soltanto biancheria intima. Per identificarla i Carabinieri stanno raccogliendo le segnalazioni su donne scomparse. Nel Veronese non ci sarebbero segnalazioni di sparizioni, per questo gli investigatori stanno setacciando nel database nazionale.

Un altro caso simile nella zona si è verificato nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, quando i resti del corpo di un uomo adulto, in particolare il busto, un braccio e la testa, vennero trovati non lontano da Valeggio, nelle campagne veronesi a Villafranca. Ancora sconosciute le generalità, non è escluso che il cadavere fosse stato fatto a pezzi durante i lavori agricoli con un aratro.