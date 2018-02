Apre in via San Zeno in oratorio il primo negozio di Verona dedicato alla cultura della canapa. Lo store – l’inaugurazione è in programma oggi, lunedì 26 febbraio – si chiama "Health Hemp Farm" e nasce da un’idea di Paola Bisinella, una ex dipendente della Melegatti. “Con la crisi dell'azienda, a dicembre sono rimasta senza lavoro”, il racconto della ventiquattrenne che a “L’Arena” ha spiegato come è nato il suo progetto. “A Milano ho visto un negozio simile. Sapendo che a Verona non c'era niente del genere, mi sono detta: perché non tentare? Per me si tratta di un'avventura del tutto nuova e siccome il prodotto che propongo è particolare, mi sono informata bene su tutto per non incappare in qualche inconveniente. E infatti non ho avuto alcun problema”, ha spiegato ancora.

Sono prodotti “da collezione” – Lo store di Verona è specializzato nella vendita di prodotti derivati dalla cannabis sativa con contenuto di THC entro limiti di legge ed elevato contenuto di CBD. “Le nostre infiorescenze – si legge sul sito del negozio – provengono da piante coltivate senza l’utilizzo di additivi chimici e pesticidi, raccolte e sapientemente selezionate da mani esperte, tutto per garantirvi un altissimo standard qualitativo”. Il negozio veronese vende quei prodotti che la legge italiana definisce “da collezione”. Come per gli alcolici, per acquistare questi prodotti bisogna essere maggiorenni.