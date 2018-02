Assurda tragedia nella mattinata di martedì nel Veronese. Un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto che si è improvvisamente messa in marcia, investendolo in pieno senza lasciargli scampo. Il dramma poco prima delle 8 di oggi, in una zona di campagna nel territorio della città di Negrar. La vittima è un 51enne del posto, trovato esanime dalla moglie che ha immediatamente allertato i soccorsi con una chiamata ai servizi di emergenza. Quando sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e sanitari di Verona Emergenza, però, per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare.

Vista la gravità della situazione era stato allertato anche un elicottero medico oltre all'ambulanza, ma purtroppo è stato tutto inutile e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Per liberare la vittima dal peso del suo fuoristrada è stato necessario l'intervento dei pompieri. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Bardolino a cui spetterà il compito di ricostruire esattamente l'accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che l'uomo, come faceva sempre, avesse messo in moto il fuoristrada per scaldare il motore ma poi era sceso. Per motivi tutti da accertare, però, la vettura è scivolata all'indietro, lo ha travolto ed è precipitata in un terrapieno sottostante dove poi si è ribaltata su un fianco.