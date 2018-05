Tragedia a Villarboit, in provincia di Vercelli, dove una donna – Alfonsina Cafaro, questo il suo nome – è stata ferita da almeno tre colpi di arma da fuoco esplosi alla schiena. A premere il grilletto è stato l’ex marito Antonio Cammilleri. La donna di 53 anni si trovava nella vecchia abitazione di via Falletti di Barolo, nella quale viveva insieme all'uomo. La Cafaro è stata soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasportata a Novara dove è stata operata. Le sue condizioni non sarebbero gravi perché fortunatamente i proiettili l'hanno colpita nella parte superiore della schiena senza ledere organi vitali.

Antonio Cammilleri, agricoltore di 58 anni e consigliere comunale di minoranza a Villarboit, ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Stando ad una prima ricostruzione la donna sarebbe rientrata in casa per recuperare alcuni oggetti personali, dopo la separazione. L’uomo, che inizialmente non sembrava alterato, avrebbe improvvisamente perso la testa e dopo aver afferrato la pistola ha sparato tre colpi. Alla gravissima violenza avrebbero assistito anche alcuni parenti. Cammilleri è stato poi tratto in arresto dai Carabinieri per tentato omicidio. I due sono piuttosto conosciuti nel piccolo centro abitato, in cui vivono poche centinaia di persone. I colpi di pistola sono stati uditi da molti in Paese.