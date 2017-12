È di una donna di Tronzano (Vercelli) sparita da oltre un anno fa il cadavere ritrovato nella valigia nelle campagne di Alice Castello il 4 novembre scorso. Si chiama Franca Musso, aveva 54 anni. La scomparsa venne denunciata dai famigliari il 16 ottobre 2016: da allora, di lei, non ci furono più notizie né tracce. La salma è stata identificata dal medico legale, Cristina Cattaneo.

Sono proprio state le certosine indagini di ricostruzione ad aver permesso ai militari dell’Arma di venire a capo di una prima parte di questo mistero, e ad identificare la vittima a più di un anno dalla sua scomparsa. La donna, che viveva da sola nel piccolo comune della bassa Vercellese – che dista dal luogo del ritrovamento solo pochi chilometri – e non lavorava, sparì letteralmente nel nulla: le operazioni di ricerche, avviate immediatamente, risultarono vane. Ora resta da capire perché la donna è stata uccisa e il cadavere riposto all'interno di una valigia. Per questo sono ancora in corso gli accertamenti scientifici, da parte del Ris di Parma e della anatomopatologa Cristina Cattaneo, la stessa del caso Yara Gambirasio.