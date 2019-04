Ha ucciso la moglie con una sola coltellata al petto nella loro casa nel sestiere Castello, non lontano da Rialto, a Venezia. È stato fermato e si trova in ospedale, dove è piantonato, un anziano che nella mattina di oggi, venerdì 19 aprile, ha ammazzato la coniuge per cause che sono ancora in via di accertamento. La vittima aveva 82 anni, l'omicida 85. La donna è stata colpita con un fendente al cuore mentre entrambi si trovavano nel loro appartamento non molto lontano dallo stadio di calcio Penzo. A trovare il corpo senza vita dell'anziana è stata la badante dei due coniugi. Quest'ultima, recatasi da loro come tutte le mattine, ha notato sulla porta d'ingresso un cartello con su scritto "Non entrare e chiamare la Polizia".

Come riporta Il Gazzettino, una volta varcata la soglia si è trovata di fronte la macabra scena, il cadavere dell'anziana e l'uomo in stato confusionale.