Martedì i sommozzatori dei vigili del fuoco sono stati chiamati in Canal Grande a Venezia per un singolare intervento. Dovevano recuperare uno scheletro che era caduto in acqua. Lo scheletro si trovava in una cassa: si tratta di un pezzo da museo che doveva essere esposto a “Venice Secrets. Crime & Justice”, la mostra sul crimine, la giustizia e gli strumenti di tortura che aprirà il 29 marzo prossimo a Palazzo Zaguri. Per cause ancora da accertare, la cassa con lo scheletro, che avrebbe un notevole valore, è caduta dalla barca in acqua mentre era diretta verso la sede dell’esposizione. L’incidente è avvenuto nel tratto di Canal Grande non distante dal Ponte dell'Accademia. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco e in breve tempo è arrivata sul posto una squadra di sub che si è immersa in canale riuscendo a recuperare la cassa con lo scheletro.

Mancano un pezzo di piede e un pezzo di braccio – Sono ancora in corso accertamenti per capire se lo scheletro, che si trovava in una “cheba” antica ovvero una tipica gabbia veneziana, sia tornato in superficie integro o meno. Secondo le prime informazioni riportate dai quotidiani locali, lo scheletro purtroppo non sarebbe completo. Mancherebbero in particolare un pezzo di un piede e un pezzo di un braccio. Secondo quanto si legge su VeneziaToday, si stanno valutando ulteriori immersioni per tentare di recuperare tutto lo scheletro. Il corpo avrebbe un valore inferiore a 50000 euro, ma pur sempre di alcune decine di migliaia di euro.