in foto: Hamza Briniss, 16 anni (Facebook).

Hmaza come Davide Astori. È morto per una aritmia maligna al cuore il baby calciatore del Saonara Villatora, come hanno confermato i risultati dell'autopsia giunti nella giornata di ieri, giovedì 8 marzo. Si tratta della stessa patologia che probabilmente è stata anche la causa del decesso, domenica scorsa, del capitano della Fiorentina. Il ragazzo si era sentito male nel pomeriggio di martedì, quando, dopo essere tornato da scuola ed aver pranzato, i suoi genitori, di origini magrebine ma da anni residenti in Italia, più precisamente a Vigonovo, in provincia di Venezia, lo hanno trovato privo di sensi e accasciato sul pavimento della sua camera da letto. Inutile la corsa in ospedale: per Hmaza Briniss era già troppo tardi.

I medici hanno pensato in un primo momento che si trattasse di una crisi respiratoria dovuta ad un attacco di asma, di cui l'adolescente pare soffrisse. Ma analisi più approfondite hanno rivelato che la morte di Hmaza è stata causata da un attacco cardiaco, imprevedibile nonostante i continui controlli a cui il ragazzo era sottoposto per via dell'attività agonistica che svolgeva e che per altro aveva sempre superato con successo, proprio come è successo anche a Davide Astori. Il medico legale ha così individuato un'aritmia maligna. Tra le possibili origini, si sottolinea, ci sarebbero "miocardite, alterazione di coronarie, malformazioni non visibili macroscopicamente, problema metabolico o anche l'azione di un virus".

Intanto, sono ancora sotto choc non solo i familiari del ragazzo, ma anche i suoi compagni di squadra del Saonara Villatora, che ricorderanno il baby-calciatore nel loro prossimo impegno in campo. "Nel prossimo weekend – si legge in una nota sulla pagina Facebook della società -, su tutti i campi del Veneto,verrà osservato un minuto di silenzio in memoria e nel ricordo del nostro portiere degli Allievi provinciali, Hamza Briniss".