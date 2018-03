in foto: Hamza Briniss, 16 anni (Facebook).

Tragedia a Vigonovo, in provincia di Venezia. Hamza Briniss, 16enne e giovane promessa del calcio locale, è morto improvvisamente per un malore. È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 6 marzo: il ragazzo, che giocava tra le fila della squadra del Saonara Villatora, dopo essere tornato da scuola, poco dopo pranzo, si è sentito male per cause ancora in via di accertamento. I suoi genitori, di origine magrebina ma da anni residenti in Italia, lo hanno trovato privo di sensi riverso sul pavimento della camera da letto del loro appartamento in via Piemonte, dove si era diretto per riposare un po' prima di cominciare a fare i compiti. Subito sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per rianimarlo ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Il ragazzo soffriva di asma e proprio per questo lamentava di tanto in tanto dei problemi di respirazione, ma le cause del suo decesso improvviso sono ancora tutte da accertare. Soprattutto, non è ancora chiaro se Hamza sia riuscito a chiedere aiuto o, al contrario, il malore lo abbia colto all’improvviso, senza dargli il tempo di capire cosa stesse accadendo. La salma è stata portata all’ospedale di Dolo ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà proprio la magistratura a decidere a questo punto se disporre o meno l’autopsia sul corpo del giovane per fare chiarezza sull'intera vicenda, che ha lasciato con l'amaro in bocca tutta la comunità di Vigonovo, dove il 16enne era perfettamente integrato.

"Era un giovane davvero in gamba", ha detto il sindaco Andrea Danieletto, che ha anche sottolineato che il ragazzo "era amico dei miei figli e mi recherò dalla sua famiglia per porgere le condoglianze e portare il cordoglio di tutta la comunità di Vigonovo". Hamza lascia i genitori e un fratello. Incredulità anche tra i suoi compagni di squadra, i giocatori del Saonara Villatora dove il ragazzino giocava da tempo ed era molto apprezzato per le sue doti tecniche e per la correttezza in campo.