L'hanno attirata con una scusa e trascinata in un sottoportico, poi uno ha tentato di stuprarla mentre un altro faceva da palo. E' questo l'incubo vissuto da una ragazza di Bolzano di 14 anni in gita con la scuola a Venezia. Due suoi coetanei hanno tentato di violentarla ed è stata salvata soltanto grazie all'intervento di un compagno. Quando la polizia è arrivata, allertata da una professoressa, la ragazzina, che frequenta la terza media, era ancora in stato di choc, così come le sue compagne che erano con lei quando si è verificata l'aggressione.

I fatti risalgono allo scorso mercoledì e si sono verificati alla Giudecca. La scolaresca alloggiava in questa zona della città lagunare, precisamente all'ostello Generator. Poco distante, all’imbarcadero delle Zitelle, la 14enne, insieme alle amiche, conosce due ragazzi del centro storico, uno straniero e uno veneziano che, dopo aver fatto amicizia con lei, l' hanno afferrata e trascinata in un sottoportico dove uno di loro ha cominciato a toccarne le parti intime. L'epilogo avrebbe potuto essere molto più drammatico senza l'intervento di un compagno di classe dell'adolescente.