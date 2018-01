Era andata a portare un fiore sulla tomba del suo bambino scomparso, nel giorno del suo compleanno. Un’occasione solenne rovinata però da un sospetto problema di drenaggio nel cimitero di Ballyvester Cemetery, Donaghadee, in Irlanda del Nord. La donna è letteralmente sprofondata nel fango fino alle gambe. Per sua fortuna lì vicino c’erano delle persone e una di loro l’ha aiutata ad uscire dal pantano. La donna, chiaramente sconvolta, ha poi raccontato di aver perso le scarpe: “Sono finite sepolte con mio figlio".

Come scrivono i tabloid britannici, Michelle Marshall si era già lamentata in più di un’occasione con i vertici del Ards e North Down Borough Council per lo stato del cimitero. "Sono più arrabbiata di quanto non lo sia mai stata in tutta la mia vita. Oggi è il dodicesimo compleanno di mio figlio e sono andata alla sua tomba nel cimitero di Ballyvester a portargli dei fiori e dei palloncini, ma sono finita seppellita fino alle ginocchia” ha scritto la donna su Facebook. "Mi hanno tirato fuori mia sorella e un altro uomo e non avevo più nemmeno le scarpe. Sono finite sepolte con mio figlio! Secondo la nostra amministrazione questo succede solo quando ci sono condizioni meteorologiche estreme!” ha aggiunto Michelle. “Non potete immaginare come ci si sente ad andare alla tomba di tuo figlio per salutarlo nel giorno del suo compleanno. Sono completamente distrutta” ha scritto ancora.

Il figlio della sig.ra Marshall, Bailey, era nato prematuramente nel dicembre 2005 per poi essere ucciso da un'infezione il mese dopo. È stato sepolto nel cimitero di Ballyvester nel 2006 e la madre sostiene di aver avuto diversi problemi da allora. Ha detto a BBC News che pensava di esumare i resti del suo bambino a causa della situazione precaria del camposanto. Dopo aver condiviso le foto della tomba coperta di fango, lo staff comunale si è scusato con lei e ora “spera che il problema venga risolto”.