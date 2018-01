Con un suv rubato è andato a schiantarsi contro un’auto. Mercoledì 17 gennaio il 23enne Noe Saucedo, di Pittsburg, ha distrutto una famiglia in un incidente ad Antioch, in California, negli Stati Uniti: una bimba di 4 anni, Lenexy Cardoza, è morta. Anche sua sorella e sua madre sono state ferite nello scontro. La più grave è la piccola Camila, di 2 anni, sorellina minore Lenexy, ora ricoverata in condizioni disperate all'ospedale pediatrico di Oakland. “Ci hanno detto che non mostra più segni di vita, stanno facendo il possibile” ha detto suo padre, Jesus Cardoza, che ha descritto le sue figlie come belle, intelligenti e "tutto ciò che un genitore vorrebbe". Sua moglie, Edith Cardoza, è in buone condizioni al John Muir di Walnut Creek. La coppia è sposata da 13 anni e vive a Pittsburg.

L’uomo ora non punta il dito solo contro il 23enne, ma anche contro la polizia: “Se avessero acceso le sirene durante l’inseguimento, forse ora avrei ancora mia figlia” dice. Le autorità dicono che Saucedo stava guidando un furgone Ford F-250 rubato e stava cercando di sfuggire alla polizia quando si è schiantato contro l’auto guidata da Edith Caroza. L’uomo deve rispondere di omicidio.