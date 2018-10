Un ragazzo di ventinove anni del New Jersey, Fabrizio Stabile, è morto dopo essere stato infettato da un’“ameba mangia-cervello”, un parassita altamente mortale che il giovane avrebbe contratto dopo aver nuotato nella piscina di un resort di Waco, in Texas. Secondo quanto ricostruito dai media locali, lo scorso 16 settembre il giovane ha accusato un forte mal di testa e il giorno dopo non è riuscito ad alzarsi dal letto né a parlare. Portato immediatamente all'ospedale di Pleasantville, i medici hanno iniziato a curarlo pensando che si trattasse di meningite batterica ma le sue condizioni sono precipitate rapidamente. Dopo quattro giorni, i test hanno rivelato che Fabrizio era positivo al Naegleria fowleri, un'ameba estremamente rara, chiamata appunto “mangia-cervello”, che uccide il 98% delle persone infettate. Per il ventinovenne – descritto da chi lo conosceva come un amante dello snowboard, del surf e di “qualsiasi cosa avesse a che fare con amici e familiari” – era ormai troppo tardi: è morto il 21 settembre scorso, il giorno successivo alla diagnosi.

Cos’è il parassita Naegleria Fowleri – Il parco acquatico in cui il giovane avrebbe contratto il Naegleria fowleri è stato temporaneamente chiuso in attesa di un'indagine da parte dei Centers for Disease Control and Prevention. Secondo il CDC, da quando il parassita è stato scoperto 56 anni fa sono stati diagnosticati solo 143 casi e tra le persone contagiate solo in quattro sono sopravvissute. Una di queste è Kali Harding, una ragazzina dell’Arkansas che aveva contratto la malattia in un parco acquatico, il Willow Springs Water Park di Little Rock, dove c'era stato nel 2010 un altro caso di infezione. L’ameba mangia-cervello può causare un'infezione mortale chiamata meningoencefalite amebica primaria quando l'acqua contaminata entra nel corpo di una persona attraverso il naso e la bocca. Se non diagnosticata e curata subito, porta alla morte nell'arco di una settimana.