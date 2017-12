Dean Lorich, 54enne chirurgo americano, è stato trovato morto nel bagno di casa sua con un coltello piantato nel petto. A fare la macabra scoperta, come si legge sui media locali, è stata la figlia di undici anni. Il “chirurgo delle star dalla carriera leggendaria” – così lo definiscono alcuni media statunitensi – avrebbe deciso di andarsene così domenica scorsa nella lussuosa casa di Park Avenue a New York, dove il medico viveva con le tre figlie e la moglie che al momento della tragedia non era in casa. Sembrano non esserci dubbi che si sia trattato di un suicidio: la polizia intervenuta nella casa non ha trovato alcun segno di effrazione alla porta. Inoltre è emerso che Lorich stava vivendo un periodo di forte stress.

Nella sua carriera aveva operato molte celebrità tra cui Bono – Il medico 54enne, che nella sua carriera aveva operato diverse celebrità tra cui anche il cantante Bono, era direttore associato del servizio di traumatologia ortopedica presso l'Hospital for Special Surgery e capo del servizio di traumatologia ortopedica dell'ospedale NewYork-Presbyterian. In passato aveva operato come volontario in Germania e aveva guidato una squadra di soccorso ad Haiti per curare i feriti del terremoto del 2010. “Era un buon medico e un brav'uomo – così uno dei suoi pazienti – Ha salvato e aiutato così tante persone. Mi ha ridato la vita, e io e la mia famiglia siamo tutti devastati. È un uomo che ha sacrificato tutta la sua vita per aiutare gli altri, e io sono uno di loro”.