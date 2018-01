Un istante, pochi secondi, di cui certamente avrà memoria per il resto della sua vita. Tralyn Crosby, 35 anni, stava facendo retromarcia davanti a casa sua – a Lafourche Parish, nello Stato Usa della Louisiana – con la sua auto. Erano le 21.40 di mercoledì 3 gennaio quando la donna ha effettuato la manovra: non si è accorta che proprio in quel preciso momento, suo figlio Cai, di appena un anno, era sgattaiolato fuori casa per seguire la sua mamma, sfuggendo al controllo del padre e dei due fratelli che erano in casa.

È bastato un attimo e la tragedia si è consumata. Tralyn, ignara del fatto che il bimbo si trovasse proprio dietro al pick up, l’ha investito: per Cai non c’è stato nulla da fare. Il piccolino è finito travolto sotto le ruote del pesante mezzo e la corsa precipitosa per portarlo all'ospedale di Ochsner St. Anne è stata inutile. Il bimbo è infatti morto pochi minuti dopo. "Questa è una tragedia orribile per questa famiglia e la comunità", ha detto lo sceriffo Craig Webre al Daily Mail. "Il mio cuore va alla famiglia, e prego che possano trovare pace in un momento così difficile." Tutta la comunità della cittadina di Lafourche Parish è stata sconvolta dal dramma e ha inondato la famiglia della donna di messaggi di solidarietà. La polizia non ha formulato alcun accusa nei confronti della 35enne.