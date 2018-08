Usa, cede un tendone al concerto dei Backstreet Boys: 14 feriti

Il concerto della boy band è stato annullato. L’incidente è avvenuto a Thackersville, in Oklahoma. Tutti i quattordici feriti sono stati portati in ospedale. In coda, in attesa di partecipare all’evento, c’erano 150 persone. “Non volevamo mettere in pericolo i nostri fan e con il tempo di stasera e le persone rimaste ferite abbiamo deciso di annullare lo spettacolo”, hanno scritto gli artisti su Facebook.