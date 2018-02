Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato sul suo sito il calendario per l’anno accademico 2018/2019 dei test per i corsi ad accesso programmato. I primi a sedersi sui banchi universitari saranno coloro che sognano di indossare il camice bianco. Il test di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria è in programma il 4 settembre. A seguire, il 5 settembre, ci sarà il test di Medicina Veterinaria e il 6 settembre toccherà a quanti sognano di diventare architetti. E ancora: il test d'ingresso per Professioni sanitarie è in programma il 12 settembre; quello di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese verrà svolto il 13 settembre; la prova di Scienze della formazione primaria il 14 settembre.

Ecco tutte le date pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, 4 settembre;

Medicina Veterinaria, 5 settembre;

Architettura, 6 settembre;

Professioni sanitarie, 12 settembre;

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese, 13 settembre;

Scienze della formazione primaria, 14 settembre; Professioni sanitarie (laurea magistrale), 26 ottobre.

Ancora da definire modalità della prova e posti disponibili – Al momento non è dato sapere quanti studenti avranno la possibilità di iscriversi il prossimo anno ai corsi di laurea ad accesso programmato. Come precisa il Miur sul sito, infatti, le modalità e i contenuti della prova e anche il numero di posti disponibili per le immatricolazioni saranno definiti con successivi decreti.