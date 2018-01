Stava sciando insieme ai suoi cari sulle piste innevate del monte Zoncolan, a Ravascletto, in Carnia, quando ha improvvisamente avvertito un forte dolore al petto che gli ha fatto perdere i sensi. Si è poi accasciato ed inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarlo effettuati da chi era con lui, prestandogli i primi soccorsi e chiamando nel contempo il numero unico di emergenza Nue 112: Bruno Ganis, 72 anni, è morto stroncato da un infarto fulminante. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 11 gennaio, vicino al rifugio Enzo Moro. Dalla elisuperficie di Campoformido, in provincia di Udine, è decollato anche un elicottero del 118 ma quando è arrivato sul posto con a bordo il medico l'uomo è già deceduto.

I sanitari hanno tentato di rianimarlo per più di 50 minuti, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Della vicenda è comunque stato informato il magistrato di turno della Procura di Udine. Dopo aver accusato il malore, l'uomo è stato colpito da arresto cardiocircolatorio. Soltanto qualche giorno fa, un lutto simile aveva colpito un altro sportivo, Fabiano Locatin, 67 anni, colpito da malore mentre si trovava sulle piste di casa, al Buffaure, in Trentino, dove era impegnato nella sua attività di insegnante di questa disciplina a giovani allievi. Proprio al termine di una delle sue lezioni lo scorso 27 dicembre ha avuto un mancamento da cui non si è più ripreso.