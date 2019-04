Sono molto gravi le condizioni di una commerciante di cinquantotto anni ricoverata all'ospedale di Udine, dove è stata trasferita dal nosocomio di San Vito al Tagliamento che l'aveva inizialmente accolta, dopo l'aggravarsi del suo stato di salute. Per i dottori non ci sono dubbi: la donna ha contratto il batterio della legionella, malattia infettiva che colpisce l'apparato respiratorio e che in un primo momento era sembrata una normale e non preoccupante influenza.

Esami approfonditi hanno tuttavia rivelato che si tratta di una patologia decisamente più seria. Il compagno della donna ha fornito ai tecnici del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale tutte le informazioni necessarie affinché possa essere individuata la causa del contagio. "Sinceramente non so come possa essere venuta a contatto con il batterio della legionella. Due settimane fa abbiamo soggiornato in un albergo in riva al Garda – ha raccontato l'uomo – ma è anche vero che frequenta le palestre. Quindi, davvero, al momento non saprei proprio a chi dare la colpa. Fatto sta che ora si trova ricoverata a Udine: le sue condizioni sono gravi ma stabili. Spero che la cura antibiotica possa farle effetto".

Cos'è la legionella e quali sono i sintomi

La legionellosi è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. Il batterio è presente in acque naturali come quelle sorgive e termali e sopravvive a temperature comprese tra i 20 e i 45 gradi. I sintomi della legionellosi sono identici a quelli della polmonite: tosse secca o grassa, febbre e brividi, in alcuni casi appaiono dissenteria, spossatezza e dolori muscolari. L’infezione si tratta con terapia antibiotica, efficace nella maggior parte dei casi. Non è una patologia che si trasmette da persona a persona.