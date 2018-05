Non solo la Regione Friuli Venezia Giulia, da ieri anche la roccaforte di Udine è passata dalle mani del centrosinistra a quelle del centrodestra. Al ballottaggio, il candidato della coalizione di centrodestra, Pietro Fontanini, ha battuto l'avversario Vincenzo Martines per soli 280 voti. A poche ore dalla chiusura delle urne, i rappresentanti della coalizione e i papabili futuri assessori e consiglieri comunali sono stati invitati in Sala del Popolo per festeggiare la storica vittoria del centrodestra e in quel frangente è stato girato un video che sta facendo il giro del web e che sta accendendo la polemica: nel girato si vede infatti il segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Ugo Falcone, festeggiare la vittoria di Fontanini facendo il saluto romano. Immediatamente il gesto è stato stigmatizzato da molti oltre che dal neo-sindaco stesso, tanto che il video è stato rimosso dai social network.

Falcone ha raccolto sessantasette preferenze e molto probabilmente siederà in consiglio comunale. Attualmente è professore di italiano, storia e geografia in una scuola secondaria oltre che Amministratore unico dell’Agenzia Italiana per il Patrimonio Culturale, impresa privata che fornisce servizi professionali nel campo dei beni culturali a soggetti pubblici e privati ed è stato anche ex docente di archivistica. Fontanini è diventato sindaco grazie al voto di 18.830 elettori (pari al 50,37% delle preferenze), mentre Martines è stato battuto sul filo del rasoio, avendo riscosso 18.550 preferenze (ovvero il 49,63% dei consensi).