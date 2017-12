Sono state tutte liberate le persone che erano state prese in ostaggio in un ufficio postale di Kharkiv, in Ucraina, vicino alla stazione della metropolitana Kyivska. L'uomo che le tratteneva è stato arrestato: oggi pomeriggio il sequestratore, armato e con una maschera che gli copriva il viso, si era barricato dentro l'ufficio, prendendo in ostaggio nove adulti e due bambini. Ora sono tutti in salvo. Lo ha reso noto la polizia, precisando che nessuno è rimasto ferito.

La situazione si è sbloccata quando la polizia ha fatto irruzione nell'ufficio postale. Uno dei bambini rilasciati in un primo momento ha affermato, nel corso di un'intervista poi postata online da un giornalista, che il sequestratore ha detto di avere un tumore al cervello e ha trattato gli ostaggi bene, offrendo loro te e caffè. L'uomo ora rischia fino a 15 anni di prigione.

Il capo della polizia nazionale regionale, Oleh Bekh aveva dichiarato che inizialmente 11 persone si trovavano in pericolo: "Nove adulti e due bambini sono tenuti in ostaggio lì. Per ora non ci sono richieste, non ha richiesto nulla, a questo punto stiamo cercando di contattarlo", aveva detto in un primo momento Bekh.

L'agenzia Interfax aveva riferito poi che almeno cinque degli ostaggi, tre donne e i due bambini, erano stati rilasciati. "Stiamo facendo di tutto per mantenere la comunicazione con lui e per garantire che si arrivi al rilascio degli ostaggi", aveva aggiunto Bekh. Le strade intorno al luogo dell'incidente erano state chiuse.

L'aggressore ha mantenuto la calma, come ha riferito una tv locale. A quanto sembra, aveva manifestato preoccupazione per il recente scambio di prigionieri tra le autorità ucraine e i separatisti filo-russi e avrebbe dichiarato che secondo lui dovevano essere rilasciati più prigionieri.