Un scimpanzé geloso, ha aggredito un guardiano di uno zoo perché convinto che l'uomo stesse flirtando con la sua ‘partner’. I fatti, come riportato dal Daily Mail, sono avvenuti allo zoo Feldman Eco Park, nel villaggio di Lisne, nel nord-est dell'Ucraina. Le due scimmie vivono insieme da sei anni, tanto che i gestori della struttura li hanno chiamati romanticamente Romeo e Juliet. Erano difatti nella stessa gabbia, quando l’esemplare femmina avrebbe cercato di baciare il custode Sergey attraverso il vetro che divide le bestie dal pubblico. Romeo, furente dalla gelosia, ha cominciato a picchiare Juliet e quando Sergey si è avvicinato per cercare di dividerli, lo scimpanzé si è avventato su di lui, mordendogli le dita e parte dell'orecchio. Infine lo ha colpito alla faccia con un pugno. Dopo essere riuscito a sfuggire alla furia dell’animale, Sergey è corso in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico per le lesioni subito. "L'orecchio destro e le dita dell'uomo sulla sua mano sinistra sono state masticati e alcune parti del suo orecchio e le dita mancano perché sono state morse” ha spiegato il portavoce dell'ospedale Andriy Kozachenko ai media locali. "Abbiamo fatto del nostro meglio per salvare quello che è rimasto."

La portavoce dello zoo Valeria Ivashenko ha dichiarato: “Gli scimpanzé sono animali molto pericolosi con mascelle forti che possono facilmente strappare la carne. Sergey non avrebbe dovuto entrare nella gabbia. Ma da sei anni ormai si prende cura di Romeo e Juliet, non pensavo che potesse esserci una reazione del genere”. Il guardiano ha spiegato di aver visto i due primati praticamente ogni giorno della sua vita negli ultimi anni e che un episodio del genere non si era mai verificato prima d’ora. "Quando Juliet mi ha baciato attraverso il vetro, Romeo si è molto arrabbiato. Penso che mi abbia attaccato per la gelosia".