“Un anno fa la mia bellissima moglie, la mia migliore amica, la madre dei nostri quattro bellissimi bambini, il mio mondo, la mia anima gemella, ha avuto una diagnosi che ha devastato le nostre vite e cambiato tutto”. Inizia così il post che Elliott Lowe, un uomo che vive in Inghilterra, ha pubblicato il 22 dicembre scorso su Facebook allegando due foto di sua moglie Donna. Una foto prima della malattia che l’ha colpita e una, drammatica, di quando era ormai in fin di vita. Lo ha fatto – spiega l’uomo nel post diventato virale – per ricordare l’importanza della prevenzione. Sua moglie Donna per dei motivi che neppure ricorda aveva saltato un Pap-test e nel dicembre del 2016 ha saputo di avere un cancro alla cervice. Una malattia che l’ha uccisa in pochi mesi: Donna, trentaduenne madre di quattro figli, è morta il 5 agosto del 2017. Già il 10 gennaio del 2017 i medici del Northampton General Hospital furono costretti a comunicare a lei e ai suoi cari che il tumore aveva raggiunto i linfonodi della zona pelvica ed era ormai al quarto stadio. Insomma, era ormai troppo tardi per salvarle la vita. Donna è morta fra le braccia del marito dopo essersi inutilmente sottoposta a cicli quotidiani di radioterapia e chemio.

Il post del marito a un anno esatto dalla devastante diagnosi – A un anno esatto dalla terribile diagnosi che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia, il marito di Donna ha voluto pubblicare una drammatica foto su Facebook che mostra "quanto devastante è il cancro" accompagnata da un lungo post nel quale ha voluto esortare le donne a non rimandare mai il Pap-test, come invece aveva fatto sua moglie. “Mia moglie ha saltato quell'ultimo Pap-test e lo ha pagato con la vita”, ha scritto l’uomo nel post. Ha quindi spiegato che fare il test richiede solo pochi minuti e che “anche se non è la più confortevole delle esperienze che una donna debba affrontare, può realmente salvare una vita”. Elliott ha quindi chiesto di condividere il suo sfogo (al momento le condivisioni sono quasi 40000) per evitare che altri debbano affrontare quanto lui è costretto ormai ad affrontare ogni giorno. “Mi sveglio tutte le mattine da solo, sveglio i miei figli e mi occupo di loro e anche se ho una famiglia meravigliosa che mi appoggia e mi sostiene, non è e non sarà mai più la stessa cosa”.