Orrore in provincia di Treviso. È stato ritrovato senza vita Davide Bianchin, 32enne di Crocetta del Montello, la cui scomparsa era stata denunciata ieri, sabato 21 aprile. Il cadavere del ragazzo è stato rinvenuto in un canale che confluisce nella Valle della Madonna, 80 metri sotto la strada che porta a Malga rifugio Ardosetta, a Crespano, dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Subito dopo l'allarme, erano cominciate le ricerche che aveva portato al ritrovamento della sua auto, parcheggiata in sosta lungo uno dei tornanti più alti del Grappa. Appena ha fatto luce è decollato l'elicottero di Treviso emergenza, che ha imbarcato 2 soccorritori per portarli nella zona delle Meatte, possibile meta del ragazzo. Successivamente l'eliambulanza ha caricato a bordo un terzo soccorritore per sorvolare un'altra area prima di riportare a galla il corpo dell'uomo.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, Davide avrebbe proseguito a piedi lungo quella strada fino al momento della tragedia. Le cause del decesso restano ancora avvolte nel mistero. Per le forze dell'ordine, che indagano sul caso, al momento non è da escludere nessuna ipotesi, neppure quella del suicidio. "Conoscevo Davide da diversi anni – è stato il commento alla stampa locale di Marianella Tormena, sindaco di Crocetta del Montello -. E' sempre stato un ragazzo gentile e disponibile. Mai avrei potuto pensare a una fine tanto tragica. A nome dell'intera comunità di Crocetta ci tengo a esprimere tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio alla famiglia Pagnan in un momento così difficile e doloroso".