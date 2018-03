in foto: Roberto Tangorra, 34 anni (Facebook).

Ancora un lutto nel mondo del calcio. A una settimana esatta dalla tragica morte di Davide Astori, 31enne capitano della Fiorentina, un altro calciatore è deceduto nel sonno a causa di un malore. Si tratta di Roberto Tangorra, 34 anni e molto conosciuto nell'ambiente calcistico trevigiano e non solo. Il giovane, originario di Dosson di Casier, aveva giocato nelle giovanili del Treviso Calcio e del Venezia. Dalla Prima divisione alla Promozione, ha poi vestito per anni la maglia dell'Aurora Treviso 2 e del San Giuseppe Calcio. All'inizio della stagione aveva ripreso a giocare, dopo qualche anno di stop, con gli Amatori Mignagola.

Distrutta la famiglia del giovane, ma anche i suoi compagni di squadra. "Ci sono quelle mattine in cui ti svegli e ricevi notizie che non vorresti mai sentire, mattine nelle quali è troppo difficile accettare che le parole che stai leggendo in una chat o che stai ascoltando per telefono da un amico siano vere – si legge sulla pagina Facebook del San Giuseppe Amatori -. E poi ci sono quelle mattine in cui ti svegli ancora carico di adrenalina perché la sera prima hai giocato un ritorno degli ottavi di finale di una coppa provinciale sotto una pioggia incessante con un giocatore in meno per un'espulsione e con il risultato d'andata che già ti condanna perché hai perso 3 a 1 fuori casa. Mancano solo 10 minuti alla fine e dalla panchina si alza un tuo compagno che decide di regalarti una serata magica, 10 minuti e due bolidi che ribaltano il risultato permettendo a tutta la squadra di passare il turno".

Dopo la morte improvvisa di Davide Astori, verificatasi la scorsa domenica prima della partita tra Udinese e Fiorentina, nel corso della settimana un baby calciatore del veneziano è deceduto a causa di una aritmia maligna al cuore e Thomas Rodriguez, giovane talento del Tours, squadra che milita nella Ligue 2 francese, è stato trovato senza vita nel suo letto dal compagno di stanza, che ha allertato il guardiano notturno del club. Sul caso è stata aperta un’inchiesta giudiziaria.