È stata una notte di tensione e paura, conclusasi poi tragicamente, quella appena trascorsa a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Un anziano pensionato infatti si è barricato armi in pugno nell'abitazione di famiglia nella cittadina siciliana e ha iniziato a sparare all'impazzata a chiunque gli capitasse a tiro dalla finestra della sua villa in contrada Marmora. Nemmeno l'intervento dei carabinieri, allertati dai vicini impauriti, è riuscito però a calmarlo. Alla vista dei militari dell'arma, l'uomo ha continuato a sparare, dando vita ad una situazione di stallo che è durata ore. I carabinieri, con l'ausilio di altre forze dell'ordine, hanno circondato la casa e tentato di far ragionare in tutti i modi il pensionato ma purtroppo l'estenuante trattativa non è servita a nulla e l'episodio si è concluso tragicamente.

L'uomo, intorno alle 3 di notte, ha puntato l'arma consto se stesso e si è ucciso con un colpo di fucile in faccia. La vittima è Girolamo Salerno, un 74enne che abitava in contrada Marmora con la moglie. La donna è stata fatta uscire dall'uomo soltanto dopo vari tentativi da parte delle forze dell'ordine. Sarebbe stata proprio lei a spiegare ai carabinieri che tutto è iniziato quando nell'abitazione vi è stato un violento alterco con il marito. La donna ha raccontato che il 74enne avrebbe cominciato a dare in escandescenze e infine avrebbe imbracciato il fucile che teneva in casa tanto da provocarle un malore. Quando i militari sono arrivati sul posto per chiarire la situazione dopo decine di telefonate giunte ai numeri di emergenza, l'uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco verso di loro per indurli a fermarsi e non entrare.

A quel punto è nata una situazione di stallo. I militari hanno fatto evacuare la zona, allontanando tutti i residenti e circondando la casa. Sul posto sono accorsi anche vigili del fuoco e sanitari del 118 pronti a intervenire. Per ore poi si è cercato di trovare un dialogo con il 74enne, convincendolo a deporre il fucile e a desistere dal suo intento. Tentativi però che si sono rivelati tutti inutili. Quando ormai si era in attesa delle squadre speciali per fare irruzione nell'appartamento, l'uomo ha rivolto il fucile contro il suo volto e ha premuto il grilletto per suicidarsi.