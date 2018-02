Sono rimasti intossicati dopo aver mangiato alla mensa scolastica. Si tratta di 35 alunni dell‘Istituto comprensivo Pitrè Manzoni di Castellammare del Golfo e Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Almeno due piccoli sono stati ricoverati, mentre gli altri si sono rivolti al pediatra, che ha riscontrato disturbi gastro-intestinali e poi dimesso i bimbi. Tra gli intossicati anche due insegnanti. “Abbiamo ricevuto la segnalazione – dice il sindaco di Buseto, Luca Gervasi – e abbiamo provveduto a sospendere il servizio mensa, affidato all'esterno. Non conosciamo ancora le cause dell'intossicazione. Di certo sappiamo che almeno due persone sono state ricoverate. Altri si sono semplicemente rivolti al pediatra, che ha riscontrato disturbi gastro-intestinali". I Nas hanno già provveduto a sequestrare il cibo dato ai bambini per eseguire i test tossicologici di norma. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, ci sarebbero dei casi di intossicazione anche tra i militari della caserma dell'Esercito "Giannettino" di Trapani. L'Asp ha già avviato le verifiche, ma stando a quanto trapela i pasti della scuola e della caserma sarebbero forniti dalla stessa ditta.“

"Mia figlia vomita da ieri", dice la mamma di una ragazzina tredicenne di Buseto Palizzolo (Tp), ricoverata nel reparto di Pediatria dell'ospedale Sant'Antonio Abate a Trapani. "Ancora i medici non mi hanno saputo dire se si tratta di un virus intestinale o di una tossinfezione alimentare. La scuola sarebbe stata decimate, dice la donna: "C'è un paese in subbuglio. Ho il sospetto che non vogliono creare allarmismo, ragion per cui ci lasciano in sospeso sulla diagnosi, attribuendo la responsabilità al virus intestinale". Nella stanza, assieme alla ragazzina di Buseto, con gli stessi sintomi, ci sono ricoverati due bambini che frequentano scuole a Trapani. "Se a causare il malessere a mia figlia è stata una tossinfezione – dice la mamma della ragazza busetana – presenteremo una denuncia".

I primi malori risalgono a martedì scorso, quando almeno 4 militari della caserma "Giannettino" di Trapani, si sono presentati al pronto soccorso del "Sant'Antonio" Abate, lamentando nausea e vomito. Dopo la segnalazione di alcuni casi di sospetta tossinfezione il dipartimento Prevenzione dell'Asp di Trapani ha inviato la segnalazione alle autorità competenti, che hanno proceduto ad effettuare gli esami del caso su alimenti prodotti dalla ditta che fornisce i pasti alla caserma. “Adesso attendiamo l'esito degli esami che l'Asp effettuerà sul cibo distribuito dalla ditta esterna. Mi auguro che per la salute dei bambini e degli insegnanti non si ripetano più casi del genere" dice Grazia Maria Sabella, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Pitré Manzoni di Castellammare del Golfo e di Buseto Palizzolo.