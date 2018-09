L'ennesimo fatale incidente stradale è costato la vita ad un giovane di 24 anni nelle scorse lungo le strade del Catanese, in Sicilia. La vittima è Federico Del Popolo, un centauro coinvolto in un terribile schianto avvenuto poco dopo le 20.15 di lunedì sera lungo strada statale 121, non lontano dal centro commerciale Etnapolis, nel territorio del comune di Belpasso, nella città metropolitana di Catania. Inutile il successivo intervento in ambulanza dei sanitari del 118 allertati dai a passanti: per il 24enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Comprensibile lo strazio dei parenti accorsi poco dopo sul posto dopo che la notizia si era diffusa

Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, che era alla guida di uno scooter Honda SH 300, per motivi da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo a terra e scivolando infine tra i paletti in lamiera del guard rail laterale destro che non gli hanno lasciato scampo. Dopo l'impatto mortale la moto ha proseguito la corsa sull'asfalto ed è stata rinvenuta a una circa cinquanta metri di distanza. Federico Del Popolo era un appassionato di due ruote ma, secondo chi lo conosceva, era anche un giovane prudente per questo ritengono difficile addebitare l'accaduto solo all'alta velocità