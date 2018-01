Matteo Marcolin aveva 36 anni, era originario di Piove di Sacco (Padova) ed aveva una grande passione per l’escursionismo. E proprio durante un’escursione ha perso la vita. Come racconta Il Corriere delle Alpi, il dramma è avvenuto ieri pomeriggio in località Forcella Bassa, nella parte a nord della Valle di Seren. Secondo la ricostruzioni, Matteo era insieme ad un amico: i due avevano lasciato l’auto in Valle di Schievenin, sul versante querese della montagna, e si erano incamminati fino a raggiungere e superare Forcella Bassa.

Proprio l’altro giovane ha dato l’allarme, un stato confusionale e sotto choc, intorno alle 14. Ha raccontato che Matteo gli stava davanti, quando all’improvviso ha sentito il rumore di terreno smosso e sassi che rotolano. Molto probabilmente, durante l'attraversamento sul tratto ghiacciato del sentiero, il 35enne ha perso l'equilibrio, è caduto nel bosco, finendo nella mulattiera sottostante. I giornali locali scrivono che, poco prima dell’incidente, Matten aveva terminato una telefonata e aveva riposto il suo smartphone nello zaino. Forse quella chiamata potrebbe averlo distratto.

Sul posto è stata inviata una squadra di tecnici del Soccorso alpino di Feltre, oltre ad un elicottero di Treviso Emergenza, che tuttavia ha avuto non poche difficoltà ad avvicinarsi a causa delle fortissime raffiche di vento che battevano ieri la Valle di Seren. Al loro arrivo, purtroppo, per Marcolin non c’era più nulla da fare. Il corpo dell’uomo è stata ricomposto e trasportato fino all’obitorio di Seren del Grappa dove è giunta una pattuglia dei carabinieri di Feltre per gli accertamenti del caso.