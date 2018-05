Tornano i “Luoghi del Cuore” del FAI: fino al 30 novembre 2018 con un semplice click sarà possibile scegliere una dimora storica, un parco archeologico o un monumento particolarmente significativo da salvare. I luoghi vincitori riceveranno fondi per il restauro, rientrando così nell’itinerario turistico del Bel Paese. Sono oltre 100, tra comitati e comuni che hanno già preso contatto con il Fai per il 9/o censimento dei "Luoghi del cuore". Un'iniziativa che dal 2003 ha coinvolto 5 milioni di cittadini, desiderosi di segnalare, salvare, un posto magico, alle volte per una sola persona, più spesso per intere comunità.

Tra le prime segnalazioni arrivate i tabernacoli votivi di Capannoli (Pisa), l'ex carcere di Santa Agata a Bergamo, l'isolotto di Vivara a Procida (Napoli). Nell'edizione 2018 anche alcune novità, particolare attenzione sarà riservata ai "luoghi d'acqua" (dighe, mulini, cisterne, e canali) ed è pronto un progetto pilota con la Regione Puglia per coinvolgere le scuole. Il bene più votato riceverà 50.000 euro. Successivamente Fai e Intesa San Paolo lanceranno un bando per la selezione degli interventi in base al quale potrà essere presentata una richiesta di restauro.Il censimento non è solo una mappatura dei luoghi magici e di sogno per gli italiani, ma crea un collegamento con istituzioni e associazioni locali che si muovono per la rinascita di un bene a rischio di scomparire.

Per partecipare al censimento ci si può collegare al sito iluoghidelcuore.it o rivolgersi alle sedi del Gruppo bancario, che a sua volta assegna altri 5000 euro al luogo più votato in ogni filiale. Numerosi infine i testimonial che oltre a dare il loro volto per il censimento, hanno voluto segnalare il loro luogo del cuore. Qualche esempio: per Milly Carlucci sono le rive del fiume Natisone in Friuli, Enzo de Caro si emoziona per il Bosco di Sant'Antonio a Pescocostanzo (L'Aquila), mentre Cristiana Capotondi ha ammesso di essere molto legata all'isola di Maddalena (Sassari), dove passava intere giornate a tuffarsi dai pontili militari.