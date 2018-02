Dramma in pieno centro a Torino, a due passi dalla Chiesa della Gran Madre. Una anziana donna è stata uccisa da un'auto impazzita che l'ha investita e trascinata sull'asfalto per centinaia di metri in corso Moncalieri. L'incidente è avvenuto poco oltre i giardini Ginzburg, all'altezza dello stabile che ospita gli uffici dell'anagrafe. La tragedia intorno alle 11.15. L'investitore sarebbe fuggito senza prestare alla donna alcun soccorso. A dare l’allarme è anzi stata un’altra automobilista. Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia, vigili e carabinieri, che stanno dando la caccia al pirata della strada. I soccorsi sono stati immediati, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Cto ma non c'è stato nulla da fare, è morta poco dopo.

La donna aveva 68 anni: si chiamava Giuliana Minuto e abitava poco distante. Sarebbe stata travolta e trascinata per almeno trecento metri: sull’asfalto le tracce partono dal controviale di corso Fiume e proseguono in corso Moncalieri arrivando fino all’altezza della Gran Madre. "Ai famigliari – si legge in una nota del Comando dei vigili urbani – le più profonde e sentite condoglianze da parte del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino che si sta adoperando per ricostruire quanto tristemente accaduto".

Corso Moncalieri è stato chiuso al traffico dal ponte di corso Fiume a quello della Gran Madre, per poi aprire (un’unica corsia) dopo le 13,30. Gli agenti al momento stanno visionando le telecamere di zona per identificare il o i conducenti. La Squadra Infortunistica della Polizia Municipale è alla ricerca di testimoni (tel. 011/0111 oppure 011/01126510).