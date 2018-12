Pape Bassirou Tine, un ragazzo di 20 anni di origini senegalesi, ha subito un'aggressione da parte di alcuni giovani nei pressi della stazione di Avigliana, in Val di Susa. I fatti si sono verificati lunedì pomeriggio, e a raccontarli è stata la stessa vittima con un post pubblicato sul suo profilo Facebook: "Vivo in Italia da tempo ma non mi era mai accaduta una cosa del genere", ha spiegato Pape, aggiungendo che a proferire gli insulti erano ragazzi di 20/23 anni "che mi hanno urlato ‘negro di merda, torna a casa tua'. Io mi sono voltato a chiedere loro se ce l'avessero con me, ma il più grande di loro dopo avermi mandato a fanculo mi ha dato un pugno in faccia". Non solo: perché alla lite si è aggiunto un altro ragazzo che ha colpito Pape con una bottiglia di vetro, provocandogli una profonda ferita a un orecchio.

La vittima delle violenze ha sporto denuncia ai carabinieri, che ora sono sulle tracce dei responsabili dell'aggressione: "Voglio giustizia", ha dichiarato ancora Pape, annunciando che non si fermerà fino a quando i responsabili non verranno identificati e indagati: "Sui giornali si legge ogni giorno che sono gli stranieri a commettere reati, ma non è vero", ha scritto sempre nello stesso lungo post su Facebook. Le ricerche degli aggressori sono ancora in corso.