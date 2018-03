“Scusate, ho un tumore”. Erano da poco passate le 8.00 quando Ezio Panataro, 77 anni, ha telefonato al 112 per annunciare che di a poco avrebbe ucciso la madre per poi togliersi la vita. Il dramma è avvenuto a Rivoli (in provincia di Torino), in via Vajont. L’anziano ha ucciso con una pistola la madre convivente di 101 anni e poi si è suicidato. Prima di compiere l'insano gesto l'uomo ha chiamato il numero di emergenza dando l'allarme. Panataro, che deteneva regolarmente la pistola utilizzata per l’omicidio-suicidio, avrebbe scoperto da poco di avere un tumore al pancreas come spiegato in una lettera di scusa trovata dai carabinieri. Nella missiva, il 77enne chiede scusa per il gesto, e fa riferimento al male che quasi certamente è all’origine della decisione di morire senza lasciare sola la anziana madre. Una volta intervenuti nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato anche la documentazione relativa alla pistola, che era stata regolarizzata al commissariato di Rivoli nel 2015.

La tragedia familiare è avvenuta a pochi giorni di distanza da un altro omicidio-suicidio, sempre scatenato da motivi di salute. Venerdì scorso, a Torino, in Borgo Vittoria, un novantenne ha sparato alla compagna di 88 anni affetta da Alzheimer, poi si era tolto la vita. I due cadaveri sono stati trovati uno accanto all’altro, seduti su due poltrone.