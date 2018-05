Dramma nel pomeriggio ad Almese, nella provincia di Torino. Un ragazzo di venti anni è precipitato in un torrente ingrossato dal maltempo mentre tentava di saltare una cascata. Il giovane non è riuscito a mettersi in salvo e ha perso la vita. La tragedia si è consumata nella bassa Valle di Susa, in località Goja del Pis, mentre nella zona si era scatenato un violento temporale e il fiume era in piena. Da quanto emerso, i ragazzi stavano realizzando un video quando il giovane ha tentato di saltare la cascata ma è caduto da un'altezza di circa quindici metri. Sul luogo della tragedia è intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte con le squadre di Bussoleno (Torino) da terra e un'eliambulanza.

L'amico, sotto choc, ricoverato per ipotermia – Sia la vittima che il suo amico sono finiti in acqua, ma fortunatamente uno dei due è riuscito a mettersi in salvo ed è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Rivoli dove è attualmente ricoverato per ipotermia. Il giovane è sotto choc. Il corpo privo di vita del suo amico, inghiottito dall’acqua, è stato recuperato con difficoltà dai vigili del fuoco. La vittima, da quanto si apprende, era un artista circense brasiliano, professionista delle acrobazie, che viveva a Grugliasco. Le indagini sul caso sono condotte dai carabinieri di Rivoli che dovranno ricostruire nei dettagli la tragica vicenda.