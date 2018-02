Brutto incidente nella serata di domenica sul tratto della ex statale 460 che fa da circonvallazione a Feletto, nel Torinese. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, una Fiat Punto che viaggiava verso Bosconero è uscita di strada in curva, ha urtato un blocco di cemento e si è ribaltata nel prato circostante rimanendo poi su un fianco. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato l’auto ribaltata fuori strada. Anche alcuni residenti hanno detto di aver sentito il botto provocato dall'auto incidentata e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivarolo Canavese, la Croce Rossa e i vigili del fuoco di Bosconero.

I carabinieri stanno cercando di rintracciare il conducente dell'auto – Ma quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente, nell’auto non hanno trovato nessuno. I vigili del fuoco hanno dunque solo messo in sicurezza l'auto e ora toccherà ai carabinieri della compagnia di Ivrea rintracciare il conducente e chiarire la dinamica dello schianto. Forse – questa l’ipotesi avanzata dai quotidiani locali – qualcuno deve aver caricato il conducente dell’auto per portarlo in ospedale. A quanto pare nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Non è escluso che sulla dinamica abbia influito l'asfalto reso viscido dalla neve caduta nella zona.