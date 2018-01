È Bufera sulla consigliera comunale ai servizi sociali del comune di Torino, Deborah Montalbano, dopo essere stata sorpresa a usare l'auto di servizio dell'amministrazione comunale con autista per andare a prendere la figlia a scuola. I fatti risalgono all'inizio dello scorso novembre ma la vicenda è venuta a galla in questi giorni dopo che una nota redatta dallo stesso autista subito dopo il servizio è iniziata a circolare negli uffici del Comune. Una trascrizione asciutta di quanto accaduto che probabilmente l'autista ha pensato di redigere per tutelarsi in caso di future contestazioni, insospettito dal viaggio chiaramente non per questioni di sevizio.

“Il giorno 7/11/2017, a seguito della disposizione del coordinatore, trasportavo la consigliera Montalbano in via…..” ha scritto l'uomo, aggiungendo: “All’arrivo mi disse di attenderla, passati dieci minuti tornava con una bambina, facendola salire sull’auto mi chiedeva di fare ritorno a Palazzo Civico, perché aveva impegni istituzionali. Il servizio si concludeva alle ore 16.45”. Parole che ora mettono nei guai la consigliera pentastellata, già attivista storica del Movimento Cinque Stelle e rappresentante dei comitati per la casa. "Il martedì io presiedo la commissione. Mi ha chiamato un’amica che mi ha detto alle 16 che non poteva tenere mia figlia. Non sapevo come fare. Ho chiesto ai miei colleghi un passaggio. Nulla. Dovevo arrangiarmi. Ho chiesto al coordinatore degli autisti. Mi ha detto di sì. Ho preso la macchina, sono andata, ho preso mia figlia e sono tornata. L’ho fatto perché poi dovevo partecipare ad una riunione" si è giustificata Montalbano, assicurando: "Ho usato alcune volte l’auto di servizio per questioni di rappresentanza, solo una volta per questioni personali”,

Dopo la bufera mediatica, però, è stata la stessa consigliera ad autosospendersi in attesa delle decisioni del suo gruppo. "Utilizzare un'auto blu per scopi personali, qualunque essi siano è sempre sbagliato"si è scusata Montalbano, annunciando: "Per il ruolo che ricopro, per l'impegno che mi sono presa con gli elettori del Movimento 5 Stelle mi sento in dovere di prendermi la responsabilità dell'accaduto e, quindi, di rassegnare le dimissioni da presidente della IV commissione". "Rimetto ogni decisione definitiva nelle mani del Movimento 5 Stelle, consapevole di voler continuare a svolgere il mio ruolo di consigliera in questa città e per questa Città al fianco delle persone in difficoltà e per dare sempre una voce agli ultimi, coloro che spesso vivono difficoltà senza avere gli strumenti adatti per poterle affrontare" ha concluso Montalbano.

Per Di Maio, il candidato premier per il M5S si tratta di un fatto gravissimo: "Avvieremo una procedura interna al Movimento e mi aspetto anche un'azione da parte sua", ha detto il leader pentastellato.