Strattonamenti, minacce e urla continue oltre a libri in testa per punire i piccoli dell'asilo che erano a loro affidati. Queste le pesanti accuse nei confronti di due maestre di scuola d'infanzia destinatarie di una misura interdittiva di sospensione dall'attività lavorativa disposta dall'autorità giudiziaria dopo una inchiesta per maltrattamenti in classe condotta dalla polizia di Isernia e coordinata dalla locale Procura della Repubblica. Si tratta di due donne 49 e 58 anni, insegnanti in una scuola dell'infanzia della città molisana. Le indagini a loro carico sono state svolte dagli uomini della Squadra Mobile e si sono servite anche di intercettazioni audio e video attraverso telecamere nascoste piazzate nell'istituto.

Proprio dai filmanti registrati sarebbe emerso un quadro di maltrattamenti continui ai danni dei piccoli alunni. Dai video diffusi dalla polizia si vedono le insegnanti che impongono ai piccoli di punire i compagni con gli stessi gesti che in precedenza questi avrebbero usato contro di loro come tirare i capelli mentre loro tengono ferme le vittime. Diversi anche i casi di bimbi trascinati via con la forza e colpiti a schiaffi. Le indagini sono partire a seguito della denuncia di alcune madri che avevano notato comportamenti strani dei figli. Da qui l'indagine e le telecamere piazzate in classe che oggi hanno portato i magistrati a firmare la misura nei confronti dellle due delle insegnanti.