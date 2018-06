L’ospedale? Una nave spaziale; il piccolo paziente? Un supereroe. Così la “medicina narrativa” cura un ragazzino autistico in un nosocomio padovano. Siamo in quello che per tutti è il reparto di odontoiatria dell’ospedale di Piove di Sacco, provincia di Padova, ma che per Thomas è l’astronave dei sogni, la celeberrima Millennium Falcon. I genitori non sapevano più come fare a convincere il figlio, 15 anni, a farsi visitare da un dentista tanta era la sua paura. Finché non hanno incontrato il dottor Claudio Gallo e la sua equipe di Odontoiatria di comunità dell'ospedale di Piove di Sacco (Padova), che ha chiesto ai genitori cosa si potesse fare per facilitare la relazione. I medici hanno scoperto così la grande passione di Thomas per "Guerre Stellari" e insieme hanno deciso di trasformare l'ospedale nella Millennium Falcom e metterlo così a suo agio, trasformandolo in Dart Fener.

Sono dunque pian piano cominciate le visite, poi gli esami e quindi gli interventi in sala operatoria. Mentre Thomas non smetteva mai i panni dell’oscuro cavaliere. Ognuno dei medici e degli infermieri ha interpretato un ruolo e dopo due operazioni e una serie di visite lunghe un anno, Thomas è riuscito a combattere tutte le sue battaglie.

E’ la “medicina narrativa”, praticata con successo in questo reparto, divenuto punto di riferimento di tutto il Veneto: “Ogni ragazzino con disabilità – spiega il dottor Claudio Gallo, responsabile di Odontoiatria Speciale – viene avvicinato sviluppando un rapporto unico, di empatia, con un percorso soltanto suo e che può cambiare di volta in volta. Thomas ama la saga di Star Wars, era solito travestirsi, giocare in casa con gli amici, e noi abbiamo riproposto il set del suo film preferito”. Non solo. In sala operatoria, ad attenderlo, Thomas ha trovato anche il capitano Kirk di Star Trek, altra serie da lui amata. Sotto le sue spoglie, l’anestesista.