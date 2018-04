L'incubo terrorismo torna a far paura alla Germania: un attentato è stato sventato alla mezza maratona che si è svolta oggi, domenica 8 aprile, a Berlino. Lo rende noto la stampa locale, citando fonti ufficiali. L'evento era tenuto da tempo sotto il controllo della polizia come obiettivo sensibile per eventuali aggressioni del genere. La polizia ha fermato sei uomini accusati di pianificare un attacco con coltelli diretto agli atleti e agli spettatori della manifestazione, per ucciderli.

I presunti attentatori potrebbero essere collegati agli ambienti di Anis Amri, l'autore dell'attentato del mercatino di Natale sempre a Berlino di due anni fa, costato la vita a 12 persone, e ucciso qualche giorno più tardi in Italia nel corso di un conflitto a fuoco contro gli agenti di Sesto San Giovanni (Milano). La casa di uno dei sospettati, già noto alla polizia, è stata perquisita in mattinata con dei cani anticrimine addestrati per scoprire gli esplosivi. "Faremmo ulteriori verifiche ma c'era poco margine di tempo", ha detto un'autorità di polizia a Die Welt.

Solo alla fine dello scorso mese di marzo, in vista delle festività pasquali, le forze dell'ordine italiane avevano portato a termine una vasta operazione antiterrorsimo, denominata "Mosaico", in seguito alla quale sono state arrestate cinque persone ritenute vicine alla cellula italiana èroprio di Anis Amri. L'attenzione, dunque, continua ad essere ai massimi livelli in tutti Europa dopo gli attentati di matrice islamica degli ultimi anni.