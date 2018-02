Un furgone si sarebbe schiantato contro la folla in una delle aree più affollate di Shanghai, nella mattina di oggi, provocando diciotto feriti, tre dei quali in maniera grave, secondo le autorità a i testimoni. Lo Xinmin Evening News, uno dei maggiori quotidiani cinesi, scrive che l'episodio è avvenuto intorno alle 9 (le 2 in Italia), con il minivan che ha travolto i pedoni in attesa di attraversare la strada, vicino al People's Park, prima di finire la sua corsa contro un albero. Immagini dei media locali hanno mostrato il furgone incendiato nei pressi di un caffè Starbucks. Le forze dell’ordine hanno chiuso l'area, mentre sul posto ci sono diversi mezzi dei vigili del fuoco.

L’incidente nella sezione ovest della via di Nanchino, una zona molto frequentata dove si trovano hotel famosi, centri commerciali e uffici. Secondo i primi elementi dell’inchiesta, l’autista, un 40enne, "fumava al volante” mentre trasportava “senza autorizzazione” delle “sostanze pericolose”, le quali avrebbero fuoco, portando a una perdita di controllo del mezzo, che poi è andato in fiamme. L’incendio è stato subito estinto dall'intervento dei vigili del fuoco, come mostra uno dei primi video dell'incidente diffusi online. Sono rimasti feriti 17 passanti e l’autista stesso. Al momento l’ipotesi più accredita è che si tratti di un fatto accidentale, ma le emittenti locali sottolineano l'ipotesi che, per la dinamica, sia stato invece un atto deliberato