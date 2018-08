Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco fa in Molise in provincia di Campobasso. La scossa si è avvertita anche su tutto il litorale Adriatico fino a Pescara ed anche in alcune zone in provincia di Avellino. La magnitudo dovrebbe essere intorno ai 4.6 gradi con epicentro a Montecilfone.

Secondo quanto riportano i carabinieri del comando di Termoli, al momento non vengono segnalati danni a edifici o persone. In ogni caso, spiegano i militari all'Agi, sono in corso verifiche più approfondite. I carabinieri della zona stanno convergendo tutti sul posto dell'epicentro per accertare lo stato della situazione. In alcune città, come anche a Termoli, la gente si è riversata per strada per lo spavento.

Anche la Protezione Civile ha fatto sapere che non sono stati segnalati danni a persone o cose in seguito alla scossa registrata nella provincia di Campobasso. In ogni caso, sono in corso ulteriori verifiche da parte della sala situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile, costantemente in contatto con le strutture locali. Anche i vigili del fuoco, finora, hanno ricevuto solo richieste di informazioni ma non di soccorso.

L'epicentro è lo stesso del 25 aprile scorso, si tratta della zona di Acquaviva Collecroce, a 35 chilometri a nord-ovest di Campobasso. "Abbiamo avvertito il terremoto in paese, la scossa è stata molto forte, più intensa dello scorso 25 aprile", dichiara all'Ansa il sindaco di Acquaviva Collecroce, Francesco Trolio. "Le prime case visitate questa notte, apparentemente non hanno riportato lesioni ad una prima visione. Domani effettueremo sopralluoghi più approfonditi", afferma ancora il primo cittadino.