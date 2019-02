La terra trema nel Centro-Italia. Due scosse di terremoto sono state registrate nel giro di qualche ora in Umbria. La scossa più forte è stata registrata all'1:33 di giovedì notte nel sud della regione, vicino Terni.Il terremoto, secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), di magnitudo 3, ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità ed epicentro 2 chilometri a ovest di Stroncone. Stando alle prime informazioni, fortunatamente il sisma non avrebbe provocato danni né a persone che cose. Stroncone, Terni, Configni, Narni, Colli sul Velino, Cottanello, Greccio i Comuni tra le province di Terni e Rieti più vicini all’epicentro. Nella stessa zona in Umbria era stata registrata una prima scossa di magnitudo 2.6 alle 22.23 di giovedì sera.

La scossa avvertita dalla popolazione anche nell'alto Lazio – La scossa di questa notte è stata chiaramente avvertita nella città di Terni, come anche nel comune di Narni. Numerosi i cittadini che si sono svegliati dall'improvvisa oscillazione. Diverse anche le segnalazioni apparse sui social di persone spaventate dalla scossa nel cuore della notte. Il terremoto è stato registrato dalla popolazione anche nei comuni dell'alto Lazio come Orte e a nord sino a Todi.