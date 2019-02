Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti dopo le nove del 5 febbraio nel Centro-Italia. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la scossa di terremoto, di magnitudo 3.6, ha avuto come epicentro Pizzoli, comune della provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Il terremoto è stato registrato alle 9.09 del mattino a una profondità di circa dieci chilometri. Pizzoli, Barete, Scoppito, Cagnano Amiterno i Comuni – tutti della provincia dell’Aquila – entro i dieci chilometri dall’epicentro.

Diverse segnalazioni apparse sui social: il terremoto avvertito distintamente a L'Aquila – La scossa, stando alle segnalazioni subito apparse sui social, è stata avvertita dalla popolazione soprattutto nel capoluogo abruzzese ma non solo: segnalazioni arrivano anche dalla zona di Teramo e dalle Marche. Diverse persone sono scese in strada e le scolaresche sarebbero state fatte uscire dagli edifici scolastici. Anche gli studenti di alcune facoltà dell'università dell'Aquila sono usciti dall'edificio interrompendo le lezioni. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono arrivate solo richieste di informazioni.