"Nessuno stop. Un conto sono le parole, un conto sono i fatti. L'intesa si trova sempre. Così è stato in questi otto mesi. E sarà così anche stavolta". Il vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista sul ‘Messaggero' e ‘Mattino', ha replicato alla presa di posizione di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sulla Torino-Lione. E nel governo giallo-verde è ancora scontro. "Il mio tono è quello del pragmatismo. Si può risparmiare un miliardo tramite alcune modifiche e si può rivedere in questo senso il progetto, come dice il Contratto di governo, e non vedo grandi problemi".

"Non solo – ha sottolineato Salvini – si va avanti con la Tav. Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all' apertura e allo sviluppo di 400 progetti, da Nord a Sud". È quello che chiama "un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche", da affiancare "manutenzione degli ospedali e delle scuole". E per quanto riguarda le risorse, ha detto: "Nelle casse dei Comuni i soldi ci sono. Un po', con la manovra economica, li abbiamo liberati e finalmente i sindaci possono spenderli".

L'urgenza di realizzare la Tav è fortemente sentita nelle Regioni del Nord: "Salvini al cantiere della Tav non è stata una provocazione ma un semplice atto di coerenza. La Lega non ha mai cambiato idea: l'opera va fatta", ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, intervistato dal ‘Corriere della Sera'. Se il no "è una scelta politica, lo si dica ad alta voce, senza perdere altro tempo. Noi siamo disponibili a ragionare sul come farla, ma che si debba realizzare non si discute. Per la gente del Nord uno stop sarebbe inaccettabile". Sull'analisi costi-benefici, ha detto: "quando fu costruita l'Autostrada del Sole solo un italiano su 10 aveva l'auto. Se avessero guardato solo ai benefici immediati non l'avrebbero mai fatta".