Sono entrati in casa sua, lo hanno aggredito, legato e immobilizzato per giorni, sottoponendolo a continue sevizie fino a portarlo alla morte solo con lo scopo di divertirsi e filmare le scene coi cellulari. È la terribile storia di violenza emersa dalle indagini sulla morte di un uomo di 66 anni di Manduria, nel Tarantino, Antonio Cosimo Stano, deceduto tre giorni fa in ospedale dove era stato condotto dopo che gli agenti dei polizia lo avevano trovato legato ad una sedia nella sua abitazione. A rendere la storia ancora più assurda è l'età dei presunti responsabili dell'aggressione individuati dagli inquirenti: si tratterebbe di quattordici giovanissimi ragazzi tra cui ben 12 minorenni e solo due maggiorenni, un 19enne e un 22enne.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia e riportato dai quotidiani locali, la vittima soffriva di disagio psichico e per questo da tempo era stato preso di mira dalla baby gang. L'uomo pare sia stato vittima di una serie di assalti sempre nella sua abitazione e da parte dello stesso branco di adolescenti che lo hanno terrorizzato tanto da essere stato costretto a rinchiudersi in casa e a non alimentarsi per giorni. A ritrovarlo seduto immobile su una sedia il 6 aprile scorso sono stati gli agenti del locale Commissariato che erano intervenuti nella casa a seguito di alcune segnalazioni da parte dei vicini, preoccupati perché non lo vedevano da giorni. Su quella sedia probabilmente il sessantaseienne giaceva da giorni. L'uomo era stato soccorso e portato in ospedale dove era stato ricoverato e sottoposto anche a due interventi chirurgici per suturare una perforazione gastrica e per una emorragia intestinale, ma purtroppo si è rivelato tutto inutile.

Dalle indagini della polizia, che nel frattempo ha iniziato a indagare ricogliendo testimonianze e voci sull'accaduto, sono emerse infine le immagini agghiaccianti degli assalti. I giovani infatti si sarebbero ripresi in alcuni video durante le sevizie condividendo poi i filmati in chat su Whatsapp. Nei video ci sarebbero scene da arancia meccanica: la vittima sarebbe stata colpita a ripetizione con calci, pugni e bastoni tra le risate dei presenti. Per gli indagati le accuse a vario titolo sono di omicidio preterintenzionale, stalking, lesioni personali, rapina, violazione di domicilio e danneggiamento.